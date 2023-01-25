У Швеції спалили Коран за сприяння журналіста, який співпрацює з Russia Today » США відправлять Україні 31 танк Abrams Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів. Про це повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на два джерела, пише «Європейська правда». Ця інформація перегукується з даними видання Politico, яке повідомило, що США готуються передати 30 танків Abrams. Президент США Джо Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів. Наразі не відомо, що скаже президент США у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.