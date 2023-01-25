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США відправлять Україні 31 танк Abrams

Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на два джерела, пише «Європейська правда».

Ця інформація перегукується з даними видання Politico, яке повідомило, що США готуються передати 30 танків Abrams.

Президент США Джо Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Наразі не відомо, що скаже президент США у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

25 января, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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