Скляні конструкції для сучасного інтер’єру

Кінець зими – це зручний час для проведення простого ремонту. Оновлення декору, заміна сантехніки та елементів у ванній кімнаті, кухні та на балконі. І найчастіше всі ці види ремонту включають і необхідні скляні чи дзеркальні елементи.

Припустимо, що для ванної кімнати це мають бути скляні шторки для ванної , виготовлені з якісного матеріалу. Тому важливим постає підбір матеріалів для ремонту в вашій оселі. Якісні матеріали зі скла та дзеркальні елементи декору найкраще підбирати у комплексі та про основні правила такого підбору ми розповімо у цій статті. А ось придбати все необхідне ви можете у магазині Sklomax з доставкою у місті Київ та області. Якісні матеріали від Sklomax зарекомендували себе як одна із найкращих продукцій у своєму класі, яка буде служити вам довгі роки після придбання. Для вас є чудовий вибір та магазин виробів зі скла, що працює практично постійно.

Як комбінувати скло та дзеркала

Правила комбінації скляних та дзеркальних елементів прості. Зазвичай ми пропорція між дзеркальними елементами та склом вибирається на користь останнього. Достатньо не більше двох дзеркальних елементів декору в кімнаті, щоб збільшити її візуальний розмір. Також не ставте дзеркала та дзеркальні елементи один навпроти одного, щоб не створювати «нескінченний коридор».

Комбінація скла та дзеркал має бути ненав’язливою. Не вставляйте дзеркала у скляні рами і навпаки. Краще, щоб це було окремо. Також не рекомендується встановлювати дзеркальні елементи у вигляді дверей душової кабіни та дверей у ванну — це поганий смак.

У душовій кабінці може бути велике дзеркало, але не розміром на підлогу. Над умивальником модно встановлювати велике, але широке, а не дзеркало. Особливо якщо поряд з умивальником скомпоновано і поличку для ванного приладдя.

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