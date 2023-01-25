SpaceX впервые провели тест полной заправки системы Starship-SuperHeavy Кількість російських військ на кордоні з Фінляндією зменшилася в чотири рази » Росія наступає біля Бахмута і Вугледара: Зеленський каже про посилення агресії Москви Росія готується до «нової хвилі агресії», заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, а тому Україні потрібна вчасна допомога міжнародних партнерів, аби «ініціатива у війні залишалася за нашими силами». «Росія готується до нової хвилі агресії — з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії», — заявив президент України. Відтак, наголосив Володимир Зеленський, «ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії». Він згадав і тривалу дискусію серед лідерів західних країн-партнерів України про можливість надання Києву сучасних танків. «Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша», — підкреслив президент Зеленський і закликав партнерів «завершити дискусії рішеннями». «Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього», — заявив український президент. Напередодні німецьке видання Spiegel з посиланням на свої джерела повідомило, що влада Німеччини має намір відправити свої основні бойові танки Leopard 2 в Україну, а також дозволити постачання танків іншим країнам. Останнім часом Берлін зазнавав дедалі сильнішого тиску щодо дозволу на поставку в Україну бойових танків німецького виробництва, які можуть стати основою «танкового кулака», який дозволить ЗСУ активізувати контрнаступ. Водночас американські ЗМІ пишуть, що Вашингтон навіть схиляється до того, щоб відправити 10 танків Abrams, щоб переконати Німеччину передати Україні Leopard 2. Американське видання Politico з посиланням на свої джерела в адміністрації США пише, що Україна може отримати приблизно 30 танків Abrams, а рішення про це можуть оголосити вже у середу. Про це також пише і Wall Street Journal. Як йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), сучасні бойові танки, які можуть надати Україні країни НАТО, допоможуть ЗСУ вести успішну механізовану війну проти Росії. Зволікання у передачі озброєння, на думку аналітиків ISW, призвело до того, що Україна не змогла скористатися перевагами, пов’язаними з тим, що російські сили були сковані у районі Бахмута. Там також нагадали заяву українського головнокомандувача Валерія Залужного, який у грудні говорив, що Україні потрібно 300 танків для проведення контрнаступу.