Речник Деждепу США закликав світ активізувати військову допомогу Україні

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

«Ми хотіли б, щоб країни у всьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібне», — сказав він.

В окремих випадках йдеться про поповнення українського війська озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А у деяких випадках варто говорити про перспективи забезпечення українських сил новими типами озброєнь, наголосив Прайс.

Представник Держдепу США також зазначив, що Вашингтон не вказує союзникам і партнерам, що саме необхідно надавати Україні.

«Це суверенне рішення кожної суверенної держави», — додав він.