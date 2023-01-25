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Речник Деждепу США закликав світ активізувати військову допомогу Україні

Нед Прайс
Америка хотіла б побачити активізацію зусиль серед країн світу щодо постачання Україні необхідної оборонної допомоги

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

«Ми хотіли б, щоб країни у всьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібне», — сказав він.

В окремих випадках йдеться про поповнення українського війська озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А у деяких випадках варто говорити про перспективи забезпечення українських сил новими типами озброєнь, наголосив Прайс.

Представник Держдепу США також зазначив, що Вашингтон не вказує союзникам і партнерам, що саме необхідно надавати Україні.

«Це суверенне рішення кожної суверенної держави», — додав він.

25 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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