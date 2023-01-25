Перші танки Leopard надійдуть Україні за три місяці – міністр оборони Німеччини

Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки «Leopard» приблизно через три місяці.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Tagesschau.

Бундесвер «дуже швидко» почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків «історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні».

Міністр додав: «Це потенційно важлива «зміна правил гри» в цій війні або на цьому етапі війни».

В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це «займе трохи більше часу», — сказав Пісторіус.

«Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше», — сказав міністр.