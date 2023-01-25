Німеччина погодила передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дозволила експорт іншим країнам

Німеччина передасть Україні роту Leopard 2 (14 танків) та дозволила експорт техніки іншим країнам.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, повідомляє пресслужба німецького уряду.

«Це рішення відповідає нашій політиці підтримки України в силу наших можливостей. Ми діємо в постійній координації з міжнародними партнерами», – сказав Шольц.

Він додав, що у першій партії Німеччина передасть 14 танків Leopard 2 A6. Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard-2. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

«Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які хочуть швидко доставити танки Leopard 2 зі своїх складів в Україну», – додали в німецькому уряді.

Про танки Leopard 2

Leopard 2 оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою виробництва Rheinmetall, як у танка M1 Abrams. Її боєзапас складає 27 снарядів, у кормі башти є ще 15 додаткових снарядів. «Леопарди» здатні влучати в цілі на відстані у 2 км. Також танк оснащений двома кулеметами. Німецькі, швейцарські та голландські моделі використовують різні типи цієї зброї. На борту Leopard 2 є 4750 патронів до кулеметів.