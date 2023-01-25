 
«  
  »

Кількість російських військ на кордоні з Фінляндією зменшилася в чотири рази

Кількість російських військ, які базуються поблизу з Фінляндією зменшилася до 25 відсотків.

Про це повідомили у щорічному огляді Служби оборонної розвідки країни.

Наземні війська, зокрема, скоротилися до менш ніж 25 відсотків, якщо порівнювати з ситуацією до 24 лютого минулого року“, — розповів начальник розвідки штабу контрадмірал Юха Вауконен в інтерв’ю виданню yle.fi.

Він не уточнив про які саме підрозділи йдеться, але підкреслив, що це як регулярні сухопутні війська, так і повітряно-десантні та морська піхота.

Контрадмірал Юха Вауконен Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Також зафіксовано перевезення великої кількості матеріалів з мобілізаційних складів РФ.

Разом з тим Балтійський та Північний флот залишається у більш-менш тому ж кількісному складі.

Тож контрадмірал підкреслив, що загроза несподіваної прямої агресії з боку РФ малоймовірна.

Щодо відновлення кількості російських військ, фінські військові вважають, що це залежатиме від економічних можливостей Росії.

25 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  