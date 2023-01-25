Кількість російських військ на кордоні з Фінляндією зменшилася в чотири рази

Кількість російських військ, які базуються поблизу з Фінляндією зменшилася до 25 відсотків.

Про це повідомили у щорічному огляді Служби оборонної розвідки країни.

“Наземні війська, зокрема, скоротилися до менш ніж 25 відсотків, якщо порівнювати з ситуацією до 24 лютого минулого року“, — розповів начальник розвідки штабу контрадмірал Юха Вауконен в інтерв’ю виданню yle.fi.

Він не уточнив про які саме підрозділи йдеться, але підкреслив, що це як регулярні сухопутні війська, так і повітряно-десантні та морська піхота.

Контрадмірал Юха Вауконен Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Також зафіксовано перевезення великої кількості матеріалів з мобілізаційних складів РФ.

Разом з тим Балтійський та Північний флот залишається у більш-менш тому ж кількісному складі.

Тож контрадмірал підкреслив, що загроза несподіваної прямої агресії з боку РФ малоймовірна.

Щодо відновлення кількості російських військ, фінські військові вважають, що це залежатиме від економічних можливостей Росії.