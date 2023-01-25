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Байден: Україна отримала двопартійну підтримку конгресу США

Байден: Україна отримала двопартійну підтримку конгресу США

Президент США Джо Байден перед зустріччю із лідерами Демократичної партії у Конгресі заявив, що Україна отримала двопартійну підтримку конгресу.

Його слова цитує пресслужба Білого дому.

“Ми поговоримо про продовження підтримки України. Ця думка має двопартійну підтримку, як і дещо з того, що ми ухвалили, мало двопартійну підтримку”, – заявив Байден.

За його словами, щодо зовнішньої політики та підтримки України США “об’єднали Захід так, як вже давно не було, в тому числі схиливши Японію та інші азійські країни до інвестицій в майбутнє України”.

25 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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