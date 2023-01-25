Скляні конструкції для сучасного інтер’єру Байден: Україна отримала двопартійну підтримку конгресу США » Глава контрразведки ФБР в Нью-Йорке получал взятки от Олега Дерипаски Чарльз Макгонигал прослужил в ФБР более 20 лет при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, в числе которых был Олег Дерипаска. Минюст США утверждает, что Макгонигал и еще один американский гражданин, Сергей Шестаков, бывший российский дипломат, по заказу Дерипаски собирали информацию о крупном российском бизнесмене, имя которого не названо. Обвинительное заключение по делу бывшего агента ФБР и 69-летнего Шестакова опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции США. Оба подозреваемых были арестованы в субботу вечером и в понедельник предстали перед судом.