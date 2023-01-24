Понад 600 окупантів вбито за добу » Зеленський звільнив Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента Про це повідомляє офіційний сайт президента України. Зазначається, що Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка про звільнення. «Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою», — йдеться в указі від 23 січня. Тимошенко подякував Зеленському за довіру та усім очільникам обласних військових адміністрацій за співпрацю. «Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ — що вберегли і бороните нашу країну», — написав Тимошенко.