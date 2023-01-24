Замминистра обороны Украины Шаповалов подал в отставку на фоне скандала

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.

Шаповалов ушел в отставку после журналистского расследования, в котором говорилось, что минобороны закупает продукты для военных по ценам в несколько раз выше, чем розничные.

Как заявляют в минобороны, «озвученные обвинения необоснованны и безосновательны», но Шаповалов тем не менее уходит, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ».

В субботу вышла статья, опубликованная украинским изданием Zn.ua, в которой утверждалось, что министерство обороны могло закупать продукты для ВСУ по завышенным ценам. В публикации говорилось, что цены, по которым производились закупки продуктов для военных, подчас в два-три раза превышали розничные.

Министр обороны Алексей Резников его отставку уже принял.