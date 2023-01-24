Вбиті або дезертирували: у ПВК «Вагнер» на війні в Україні залишилось 20% ув’язнених

У ПВК «Вагнер» з 50 тисяч завербованих ув’язнених у російських колоніях на війну в Україну, залишилось лише 10 тисяч, підрахували у БФ «Русь сидящая» — БФ «Русь сидящая», видання «Meduza»

«За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42 — 43 тисячі (ув’язнених). Зараз їх, найімовірніше, уже за 50 тисяч. З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися в полон», — сказала Романова.

За її даними, дезертирувати з ПВК ув’язнені «зі страшною силою» почали ще восени. Багато хто втік назад до Росії зі зброєю. Як приклад вона навела випадок, що стався на початку грудня 2022 року в Ростовській області. Тоді колишній в’язень, який дезертирував, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова також припустила, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який «обіцяв Путіну виграти війну», не веде статистики щодо зниклих або тих ув’язнених, які дезертирували, просто записуючи їх усіх у список загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув’язнених порожні труни.