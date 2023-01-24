В Испании нашли три подпольных табачных фабрики, эксплуатирующие украинских беженцев

27 человек были арестованы в операции, в ходе которой Гражданская гвардия в сотрудничестве с Европолом ликвидировала три нелегальные табачные фабрики в Логроньо (Logroño), Валенсии (Valencia) и Севилье (Sevilla), изъяв 3,5 миллиона пачек сигарет без налоговых пломб на сумму свыше 17,5 миллионов евро, а также 10 000 килограммов табачного листа на сумму более 20 миллионов евро.

Для выполнения различных производственных задач на заводах использовались граждане Украины, которые переехали в Испанию как нелегально так и под международной защитой в связи с войной, против России. Как сообщает Гражданская гвардия, украинцы, работавшие на фабриках, ютились в бытовках на их территории и боялись выходить за их пределы.

Одиннадцать арестованных после ликвидации подпольной табачной фабрики в промышленной зоне Тамбаррия (Tambarria) в Альфаро (Alfaro). 22.01.2023, Гражданская гвардия.

В операции «Фатака» («Fataca»), о которой в воскресенье сообщило Главное управление Гражданской гвардии, были произведены обыски на двадцати складах и магазинах в Севилье (Sevilla), Малаге (Málaga) [прим. пер.: блэт, около меня], Кордове (Córdoba), Мадриде (Madrid), Альбасете (Albacete), Валенсии (Valencia), Сарагосе (Zaragoza) и Ла-Риохе (La Rioja). Операция началась в конце 2021 года, когда была проведена операция «Индюки» («Turkeys»), в ходе которой подпольная табачная фабрика была ликвидирована внутри куриной фермы в городе Лос-Корралес (los Corrales).

В результате нового вмешательства агенты обнаружили еще одну преступную организацию, которая активно перевозила большие объемы контрабандного табака по всей территории королевства и в соседних странах. В ходе расследования следователи установили, что они ввозили пачки сигарет в Испанию в контейнерах через национальные и даже международные морские порты, не декларируя товар, что позволяло им избегать уплаты соответствующих налогов.

Однако основным способом распространения контрабандного табака в Испании и остальной Европе было его самостоятельное производство. У преступников было как минимум три фабрики в Логроньо (Logroño), Валенсии (Valencia) и Севилье (Sevilla). В частности, заводы были расположены в Альфаро (Alfaro), Лос Корралес (Los Corrales) и Энкера (Enquera). Эти заводы были оснащены самым современным оборудованием.

Расследование так же привело к фактам об отмывании денег, и к аресту семи объектов недвижимости, двадцатипяти автомобилей, а также к блокированию банковских счетов подследственных, которые вели роскошную жизнь в поместьях в провинции Севилья (provincia sevillana) и в урбанизациях в Марбелье (Marbella)