В боях за Соледар загинув віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння Олександр Заколодний

Про це повідомляє Спортивний комітет України у facebook.

Разом з Олександром Заколодним під Соледаром загинув кандидат у майстри спорту зі скелелазіння Григорій Григор‘єв.

В перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони пішли на фронт добровольцями. Обом чоловікам було по 35 років, вони служили в одному підрозділі.

Олександр Заколодний був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей та обіймав посаду віцепрезидента Федерації альпінізму та скелелазіння. Григорій Григор’єв працював у харківській міськраді.