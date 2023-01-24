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В боях за Соледар загинув віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння Олександр Заколодний

Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв
Поблизу Соледара на Донеччині загинув віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння Олександр Заколодний

Про це повідомляє Спортивний комітет України у facebook.

Разом з Олександром Заколодним під Соледаром загинув кандидат у майстри спорту зі скелелазіння Григорій Григор‘єв.

В перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони пішли на фронт добровольцями. Обом чоловікам було по 35 років, вони служили в одному підрозділі.

Олександр Заколодний був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей та обіймав посаду віцепрезидента Федерації альпінізму та скелелазіння. Григорій Григор’єв працював у харківській міськраді.

24 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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