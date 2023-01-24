США настаивают на том, что Швеция и Финляндия готовы к вступлению в НАТО вопреки протестам Турции

Госдепартамент США заявил, что Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО вопреки протестам Турции.

Этому предшествовало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Швеции не следует рассчитывать на поддержку Анкары в вопросе о вступлении в НАТО после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме на выходных, которая включала сожжение Корана.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что сожжение книг, которые многие почитают как священные, является актом глубокого неуважения.

«Что-то может быть законным, но ужасным», – добавил он.

«Финляндия и Швеция готовы вступить в альянс, – указал Прайс. – Они готовы вступить в альянс благодаря своему военному потенциалу, давнему партнерству в области безопасности, которое мы поддерживаем с Финляндией и Швецией уже несколько десятилетий… Они также готовы вступить в альянс, поскольку являются высокоразвитыми демократиями».

Комментарии Прайса прозвучали после того, как Эрдоган заявил, что Швеция не должна рассчитывать на поддержку членства в НАТО со стороны Турции после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме на выходных, во время которой был сожжен экземпляр Корана.

«Те, кто допускают подобное богохульство перед нашим посольством, больше не могут рассчитывать на нашу поддержку их членства в НАТО», – сказал Эрдоган, выступая после заседания кабинета.

Субботние протесты в Стокгольме против Турции и против стремления Швеции вступить в НАТО, во время которых был сожжен Коран, усилили напряженность в отношениях с Турцией, поддержка которой нужна Швеции для вступления в военный альянс.

Сожжение Корана совершил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который также имеет шведское гражданство. Ранее он уже проводил демонстрации, на которых сжигал Коран. Несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт, осудили инцидент.

В Вашингтоне Прайс предположил, что сожжение Корана, возможно, не было случайным событием.

«Мы понимаем, что люди, которые, возможно, стоят за тем, что произошло в Швеции, возможно, причастны к международным усилиям с целью ослабить трансатлантическое единство и единство наших европейских союзников и партнеров, – сказал Прайс. – Мы считаем, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО».

В прошлом году Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после российского вторжения в Украину, но эти заявки должны одобрить все 30 членов альянса.

Ранее Анкара заявляла, что Швеция, в частности, должна занять четкую позицию в отношении тех, кого Турция считает террористами. Речь, главным образом, идет о курдских ополченцах и группировке, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в Турции в 2016 году.

«Если вы так любите членов террористических организаций и врагов ислама и защищаете их, то мы рекомендуем вам обратиться к ним за поддержкой в обеспечении безопасности ваших стран», – сказал Эрдоган.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто назвал сожжение Корана «прискорбным событием», но подчеркнул, что «безопасность на всем пространстве НАТО» должна быть в приоритете.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он поддерживает тесный контакт с представителями Швеции, Финляндии и Турции.

«Конечно же, я против такого поведения, которое мы наблюдали на улицах Стокгольма, но оно не является чем-то незаконным, а свобода слова – это очень ценное право», – сказал он.