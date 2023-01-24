Понад 600 окупантів вбито за добу

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 24 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 122 170 (+690) осіб,
- танків – 3152 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,
- артилерійських систем – 2148 (+2) од,
- РСЗВ – 448 (+1) од,
- засоби ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 289 (+2) од,
- гелікоптерів – 281 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
- крилаті ракети – 749 (+0),
- кораблі / катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
- спеціальна техніка – 194 (+1).
Остаточні дані уточнюються.
- Уночі 24 січня Повітряні сили ЗС
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