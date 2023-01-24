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Понад 600 окупантів вбито за добу

Втрати окупантів
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 122 тис. солдатів, 281 гелікоптер і 1897 безпілотників

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 24 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 122 170 (+690) осіб,
  • танків – 3152 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2148 (+2) од,
  • РСЗВ – 448 (+1) од,
  • засоби ППО – 220 (+0) од,
  • літаків – 289 (+2) од,
  • гелікоптерів – 281 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
  • крилаті ракети – 749 (+0),
  • кораблі / катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
  • спеціальна техніка – 194 (+1).

Остаточні дані уточнюються.

  • Уночі 24 січня Повітряні сили ЗС
24 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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