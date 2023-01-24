Зеленський звільнив Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента На півночі Бахмута зараз тривожно, ворог намагається оточити місто » Понад 600 окупантів вбито за добу З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 122 тис. солдатів, 281 гелікоптер і 1897 безпілотників Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Від 24 лютого 2022 року до 24 січня 2023 року Росія втратила в Україні: особового складу – близько 122 170 (+690) осіб,

танків – 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,

артилерійських систем – 2148 (+2) од,

РСЗВ – 448 (+1) од,

засоби ППО – 220 (+0) од,

літаків – 289 (+2) од,

гелікоптерів – 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі / катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,

спеціальна техніка – 194 (+1). Остаточні дані уточнюються. Уночі 24 січня Повітряні сили ЗС