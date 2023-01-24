Нідерланди перекинуть до Польщі вісім винищувачів F-35

Про це повідомляє видання Leeuwarder Courant.

Зазначається, що протягом лютого й березня чотири літаки F-16 вирушать до авіабази Мальборк поблизу польського міста Гданськ, для участі в програмі захисту повітряного простору НАТО над Східною Європою.

Решта чотири F-35 попрямують на ту ж польську авіабазу для участі у навчаннях із союзниками НАТО, щоб покращити співпрацю між різними країнами й відреагувати на дії Росії.

Зокрема зазначається, що загалом до Польщі вирушать майже двісті нідерландських військових.

Окрім цього, за словами представника оборонного відомства Нідерландів, відправка восьми винищувачів F-35 до Польщі не пов’язана з можливою поставкою F-16 до України, про що недавно заявив міністр закордонних справ Вопке Хустра.