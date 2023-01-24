Кабмін погодив звільнення п’яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник Юрій Ігнат. » НАТО не має стати стороною конфлікту в Україні — німецький міністр Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечує, що його країна перебуває в ізоляції в НАТО через те, що не готова дозволити передачу своїх танків Україні, і наполягає — якщо союзники досягнуть консенсусу, Берлін готовий діяти швидко. Пісторіус виступив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні. За його словами, він очікує швидкого ухвалення рішення щодо постачання танків Leopard 2. Він заявив, що члени НАТО координують розгортання танків і мають розпочати навчання українських танкістів. При цьому міністр наголосив, що Північноатлантичний альянс не повинен ставати стороною конфлікту у війні Росії з Україною. Єнс Столтенберг заявив, що це поворотний момент для України, яка якнайшвидше потребує важчих і сучасніших військових систем. «Ми повинні надати Україні важчі й сучасніші системи озброєнь, щоб вона могла повернути свої території, і маємо зробити це швидше. Я переконаний, що ми скоро ухвалимо рішення щодо танків», — сказав Столтенберг. За його словами, Німеччина вже багато зробила і продовжує допомагати Україні: «Німеччина належить до тих союзників, які надають найбільшу військову, фінансову й гуманітарну допомогу Україні… Зброя з Німеччини щодня рятує життя людей в Україні, захищаючи будинки, школи та лікарні від російських ракетних ударів». За словами генсека НАТО, переговори щодо постачання Leopard 2 — це «природна частина» формування спільної політики альянсу. Історія з «Леопардами» Союзники вже кілька місяців не можуть домовитись про постачання Україні сучасних танків німецького виробництва Leopard 2, хоча танки в Європі є. На заваді стали німецькі закони й надто стримана (з погляду багатьох) позиція німецького канцлера Олафа Шольца. Leopard 2 виробляють в Німеччини. Щоб передати їх з однієї країни в іншу, потрібна згода німецького уряду. Берлін побоюється спровокувати Москву на нову ескалацію, хоча багато експертів вважають хибним такий підхід. Постачання західних бойових танків (у достатній кількості), на думку експертів, мають вирішальне значення для перемоги України — або щонайменше у стримуванні ймовірного наступу російських військ весною. Проте сьогодні тверду обіцянку поставити ЗСУ сучасні танки дала лише Велика Британія, яка обіцяє надати Україні 14 танків Challenger 2. А в понеділок Польща звернулась до Берліна з офіційним запитом про дозвіл передати Україні 14 з тих Leopard 2, які вона має. При цьому минулими вихідними прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща має намір зібрати коаліцію з країн НАТО, які також мають у своєму розпорядженні танки Leopard 2 і готові передати їх Києву без схвалення Берліна.