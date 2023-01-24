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Наступление русских оккупантов в Запорожской области, полностью провалилось — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке пишет, в частности, что предпринятая русскими оккупантами в последние три дня попытка наступать в Запорожской области, судя по всему, провалилась.

«Российские силы не добились никаких подтвержденных территориальных приобретений, несмотря на продолжающиеся заявления одного представителя оккупационных властей», — пишет ISW, опираясь на информацию из открытых источников с обеих сторон.

Под этим представителем оккупационных властей ISW имеет в виду заместителя главы администрации оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова, но информацию о захвате нескольких сел в 30 км на юг от Запорожья распространяли с комментариями и другие российские источники.

Институт изучения войны поясняет, что на имеющихся видео (с дронов) группы российских военных перемещаются в двух-трех километрах к югу от Малых Щербаков и Новоданиловки — населенных пунктов, о взятии которых рапортовали Рогов и другие. Кроме того, теперь и российские военные блогеры сообщают, что украинцы удержали здесь линию обороны, и российская армия вернулась к артиллерийским обстрелам этих населенных пунктов.

В утренней сводке украинского генштаба тоже говорится, что на Запорожском направлении россияне «ведут оборонительные действия».

24 января, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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