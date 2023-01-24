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Кабмін погодив звільнення п’яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів

Кабінет міністрів погодив звільнення п’яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться про:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
Олексія Кулебу – Київська ОВА;
Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА
А також:

Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Крім того, Кабмін призначив на посаду заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.

24 января, 2023 | Category: Новости, Украина

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