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В боях за Соледар загинув віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння Олександр Заколодний НАТО не має стати стороною конфлікту в Україні — німецький міністр » Кабмін погодив звільнення п’яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів Кабінет міністрів погодив звільнення п’яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра. Про це повідомляє Радіо Свобода. Йдеться про: Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА

А також: Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України. Крім того, Кабмін призначив на посаду заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.