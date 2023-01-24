Глава МАГАТЭ предупредил о возможной аварии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность в связи с тем, что мир перестает замечать значительную угрозу, исходящую от Запорожской АЭС в Украине, которую контролирует Россия.

Российские войска захватили станцию, крупнейшую АЭС в Европе, в марте. За последние месяцы она неоднократно подвергалась обстрелам, что вызвало опасения по поводу возможной ядерной катастрофы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает над созданием вокруг станции зоны безопасности.

Выступая перед журналистами в Киеве, Гросси заявил, что ядерная авария может произойти в любой день, и повторил, что ситуация на станции очень нестабильна.

«Меня беспокоит, что это становится обыденностью, что люди могут считать, что ничего не произошло, что директор МАГАТЭ паникует, – сказал он, обращаясь к журналистам во время визита в Украину. – Авария может произойти в любой момент, и мой долг – сделать все возможное, чтобы этого не случилось».