Администрация Байдена готова предоставить Украине танки Abrams, чтобы выполнить условие Германии на передачу «Леопардов»

Администрация Байдена, вопреки своей прежней позиции, склоняется к тому, чтобы передать Украине пока не определенное количество танков Abrams, чтобы тем самым снять возражения Германии против поставок немецких танков Leopard 2, сообщает газета Wall Street Journal (требуется подписка) на ссылкой на неназванные источники в США. Аналогичную информацию передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне, также анонимный.

По словам собеседников WSJ, о поставках «абрамсов» может быть объявлено на этой неделе. Официально Белый дом отказался от комментариев, пишет газета.

Как сообщали СМИ, правительство Германии отказывалось передавать Украине собственные танки Leopard 2 и разрешать их реэкспорт третьим странам, таким как Польша и Финляндия, если со своей стороны США не согласятся передать Украине танки Abrams. А это в Пентагоне исключали категорически, утверждая, что танки Abrams слишком сложны в обслуживании и в частности работают на реактивном топливе, а не на дизельном, как все остальные (от ответов на вопросы о том, как такие требовательные машины функционировали в Европе до сих пор, американские военные уклонялись).

По словам источников Wall Street Journal, позиция администрации начала меняться после телефонного разговора президента Джо Байдена с канцлером Олафом Шольцем 17 января, когда Байден согласился изучить возможность передачи американских танков, невзирая на позицию Пентагона.