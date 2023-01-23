Остін мав напружену розмову із радником Шольца щодо танків для України На Південь ворог підтягує сили, щоб компенсувати потужні втрати » За добу Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів З початку повномасштабного вторгнення РФ утратила на війні в Україні понад 121,4 тис. рашистів, 3150 танків, 6276 бронемашин, 1894 безпілотників і 18 суден Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року Росія втратила в Україні: особового складу – близько 121 480 (+720) осіб,

танків – 3150 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,

артилерійських систем – 2146 (+2) од,

РСЗВ – 447 (+2) од,

засоби ППО – 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі / катери – 18 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,

спеціальна техніка – 193 (+0). Остаточні дані уточнюються. «Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.