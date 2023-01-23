За добу Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 121 480 (+720) осіб,
- танків – 3150 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,
- артилерійських систем – 2146 (+2) од,
- РСЗВ – 447 (+2) од,
- засоби ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
- крилаті ракети – 749 (+0),
- кораблі / катери – 18 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
- спеціальна техніка – 193 (+0).
Остаточні дані уточнюються.
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.
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