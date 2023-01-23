 
«  
  »

За добу Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів

Розбита російська техніка в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ утратила на війні в Україні понад 121,4 тис. рашистів, 3150 танків, 6276 бронемашин, 1894 безпілотників і 18 суден

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 121 480 (+720) осіб,
  • танків – 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2146 (+2) од,
  • РСЗВ – 447 (+2) од,
  • засоби ППО – 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
  • крилаті ракети – 749 (+0),
  • кораблі / катери – 18 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 193 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.

23 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  