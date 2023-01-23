Вступ України до НАТО підтримують рекордні 86% українців

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.
Як пише «Європейська правда», такими є результати опитування групи «Рейтинг», що було проведене 14-16 січня.
Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.
87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.
Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.
У жовтні, за даними опитування того ж «Рейтингу», вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.
80% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.
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