Вступ України до НАТО підтримують рекордні 86% українців

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.

Як пише «Європейська правда», такими є результати опитування групи «Рейтинг», що було проведене 14-16 січня.

Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.

87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.

Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

У жовтні, за даними опитування того ж «Рейтингу», вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.

80% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.