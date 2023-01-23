Угорщина відмовилась від блокування 500 млн євро військової допомоги ЄС для України

Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України», — написав він у Twitter.

Минулого тижня польським журналістам стало відомо, що Угорщина блокує черговий транш військової допомоги ЄС для України.