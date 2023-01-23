У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих – представник ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Росія вже не може забезпечити нових мобілізованих на війну громадян зброєю та технікою, а в разі відмобілізування ще 500 тисяч осіб матиме з цим більше проблем.

«На Московії на сьогоднішній день, за нашими оцінками, призвано вже не 300, а 315 тисяч.

Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. При таких темпах війни, там просто чоловічого населення працездатного не залишиться».

Скібіцький переконаний, що мобілізація в Росії триває і є директива не випускати за кордон тих, хто під неї підпадає, навіть якщо про це не заявлено офіційно: «Це ж Росія, будете щось не те говорити, вас одразу кудись посадять».

І хоча, на його думку, теперішні російські «відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці», заступник начальника ГУР заявляє, що для нових мобілізованих в РФ вже не вистачає зброї та військової техніки.

«Зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування і ми це знаємо, скажімо, по 2-й дивізії 1-її танкової армії.