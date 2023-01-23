 
«  
  »

У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

Голови комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол закликав США відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіуса дії.

Про це пише ABC News.

Зокрема, конгресмен-республіканець висловив упевненість, що українці швидко освоять нове озброєння та вказав, що вони й раніше успішно освоювали всі види озброєнь, надані США.

“Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно — переносні зенітні ракетні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, реактивні системи залпового вогню HIMARS”, – зазначив Маккол.

23 января, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  