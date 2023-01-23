У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

Голови комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол закликав США відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіуса дії.
Про це пише ABC News.
Зокрема, конгресмен-республіканець висловив упевненість, що українці швидко освоять нове озброєння та вказав, що вони й раніше успішно освоювали всі види озброєнь, надані США.
“Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно — переносні зенітні ракетні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, реактивні системи залпового вогню HIMARS”, – зазначив Маккол.
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