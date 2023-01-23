У ГУР розповіли, як змінюється тактика РФ

Українська військова розвідка прогнозує активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях у лютому-березні цього року, відзначає зміну тактики російських загарбників — заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю «Укрінформу»

«Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей.

Так, лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях (бо Володимир Путін наказав»взяти Донбас» до березня – ред.)

Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області«.

Скібіцький зазначив, що розвідка бачить, «як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні (російські) підрозділи повітряно-десантних військ», – і назвав це «почерком» Валерія Герасимова, який змінив Сергія Суровікіна на посаді командувача об’єднаного угруповання військ в Україні.

«Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ.