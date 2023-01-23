«Титанік» та два «Аватари» зробили Кемерона режисером-рекордсменом

Про це повідомляє TMZ.

Науково-фантастичний фільм «Аватар: Шлях води» режисера Джеймса Кемерона у неділю перетнув позначку у $2 млрд за касовими зборами. Таким чином, «Аватар 2» став третім фільмом Кемерона, що подолав цей поріг. А сам режисер став єдиним в історії, хто зняв фільми з касовими зборами понад $2 млрд.

Два інші найкасовіші фільми Кемерона — «Аватар», який зібрав у прокаті $2,9 млрд та «Титанік», який зібрав $2,1 млрд.

Інші три фільми, які перевищили $2 млрд касових зборів, належать Disney. Це «Месники: Фінал» (стрічка посідає 2 місце у рейтингу найкасовіших з прибутком $2,7 млрд), «Зоряні війни: Епізод VII – Пробудження сили» (4 місце в цьому топі та $2,071 млрд зборів) та «Месники: Війна нескінченності» (5 сходинка і $2,052 млрд). Наразі «Аватар 2» є 6-м найкасовішим фільмом в історії.

Зараз вирішено, що «Аватар» матиме 3-ю та 4-у частини, однак у перший тиждень показів були сумніви, чи вдасться йому отримати гарні показники.