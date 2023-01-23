Порошенко у штаб-квартирі НАТО обговорив постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ

Петро Порошенко, який перебуває у Брюсселі, оговорив у штаб-квартирі НАТО постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ, а також прискорення членства України в Альянсі.

Про це він повідомив журналістам під час включення. Порошенко наголосив: нове наступальне озброєння має бути поставлене для ЗСУ в січні-лютому, перш ніж росія використає нову хвилю мобілізації.

«Ми сьогодні в штаб-квартирі НАТО цілий день обговорюємо, як зробити допомогу Україні більш ефективною, більш повною. Я майже кожен тиждень буваю на фронті, бо дуже важливо встановити комунікацію і передавати те, що кажуть наші воїни, солдати, офіцери, що вони потребують найбільше. І доносити це до тих, хто приймає рішення тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО», – сказав Порошенко.

«На моє переконання, ми потребуємо декількох кроків. Крок перший – це звичайно зброя. І дуже обнадійливим виглядає результат Рамштайну, коли ми отримаємо майже 1200 бойових броньованих машин. Коли вже є артилерія, вони дають можливість Україні створити 8-10 додаткових бригад, які будуть брати участь у весняному контрнаступі, а також посилять можливості оборони», – вважає п’ятий Президент.

«Щодо питання танків Леопард, я особисто дуже оптимістичний. Я переконаний, що ця потужна хвиля підтримки врешті-решт швидко призведе до постачання Україні танків, бо нас не влаштовують лише обіцянки, що ми отримаємо той чи інший тип зброї в 2023 році. Ми потребуємо їх зараз, вже в січні – лютому. І все, що може бути доставлено, причому раніше ніж результати мобілізації рф, це подвоює або потроює ефективність застосування», – наголошує Порошенко.

«Ми маємо переходити і до постачання винищувачів F-16 та ударних гелікоптерів. Нарешті має бути прийняте рішення про ракети великого радіусу дії для атаки на логістику, склади і пункти управління російських військ. На сьогодні вони розташовані буквально в 150-200 км і почувають себе в безпеці – це категорично неприйнятно», – вважає п’ятий Президент.

«Ми сьогодні говорили про протиповітряну оборону і різке збільшення її можливості. Ми сьогодні говорили про розвідку включно з стратегічними безпілотними літальними апаратами, яких сьогодні потребують наші війська. Ми говорили про збільшення радіусу дії HIMARS, і ця розмова була достатньо продуктивною. На моє переконання, поєднання всього компоненту, політичного, військового може призвести до результатів», – повідомив Порошенко.

«Врешті-решт ми об’єднали питання постачання зброї з питанням санкцій, бо санкції мають послабити росію і скоротити обсяг російського експорту з діючих 540-580 мільярдів, бо насправді фінансовий обсяг російського експорту майже не впав у 2022-му році», – констатував Порошенко.

Він також наголосив на необхідності почати процедуру вступу України в НАТО.

«Вони кажуть, що нам потрібен мир в Україні, а лише потім починати переговори про вступ. Я кажу навпаки, що нам спочатку потрібно членство в НАТО, без якого ніякого швидкого миру та перемоги не буде. Мені здається, що нам вдалося донести це. І врешті-решт я б дуже хотів, щоб вже на Вільнюському саміті цього року ми нарешті розпочали процедуру офіційно вступу України в НАТО. Це процес довгий, він супроводжується цілою низкою реформ», – зазначає Порошенко.

Він зауважив, що ці ж реформи необхідні для вступу України в Євросоюз. «Це є верховенство права, демократія, свобода слова. Це, як вони кажуть, плюралізм партій, тобто багатопартійність політичної системи. Всі ці речі тут обговорювалися і вони є ключовими для забезпечення демократичного розвитку нашої держави», – говорить Порошенко.

«Членство в НАТО – це єдина можлива гарантія безпеки проти російської федерації, яку прийме і яку сприйме український народ», – резюмує Петро Порошенко.