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Остін мав напружену розмову із радником Шольца щодо танків для України

Ллойд Остін
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін мав напружену розмову із найближчим радником канцлера Німеччини Олафа Шольца Вольфгангом Шмідтом через танки для України

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Згідно з інформацією, Вашингтон особливо обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.

«Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США», — йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була «напруженою».

23 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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