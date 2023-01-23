Остін мав напружену розмову із радником Шольца щодо танків для України

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Згідно з інформацією, Вашингтон особливо обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.

«Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США», — йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була «напруженою».