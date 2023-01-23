На Південь ворог підтягує сили, щоб компенсувати потужні втрати

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог мав суттєві збитки в особовому складі, їх втрати досить потужні. Реорганізація всіх лікувальних закладів лівобережжя на шпиталі, їхнє переповнення говорить про те, що фізичні втрати у ворожому війську великі, тому вони підтягують нові сили. Їм треба не тільки готуватися до наступу, їм потрібно тримати ще й оборону. Ділянка місцевості велика, напрямок наших вогневих дій їм вже зрозумілий. Росіяни бояться просування наших сил», — підкреслила Гуменюк.

За її словами, ворог намагається ущільнити оборону на деяких ділянках лівобережжя Дніпра, хоча не виключено підтягування сил на Запорізький напрямок.

«На Запорізькому напрямку ворог намагається промацувати на міцність нашу оборону. Ворог намагається робити вилазки розвідувальними та штурмовими групами. Ця тактика ворога передбачувальна, ЗСУ дають потужну відсіч. Зараз лінія фронту досить рухлива. Вона постійно має географічні зміни, але це не критичні зміни, а порядок введення бойових дій, коли дії переходять за межу контрбатарейного протистояння», — додала Гуменюк.