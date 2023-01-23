 
«  
  »

Голова МЗС Італії: ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру

Італія
Європейські країни можуть попросити Україну сісти за сіл переговорів із Росією, якщо окупанти припинять обстріли цивільної інфраструктури

Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав в інтерв’ю Il Messaggero.

За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом’якшити свою позицію на користь переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати перемовини з РФ лише за умови припинення масованих обстрілів.

«Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців і стратегічних об’єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори», — сказав італійський міністр.

23 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  