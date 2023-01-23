Голова МЗС Італії: ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру

Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав в інтерв’ю Il Messaggero.

За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом’якшити свою позицію на користь переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати перемовини з РФ лише за умови припинення масованих обстрілів.

«Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців і стратегічних об’єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори», — сказав італійський міністр.