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Естонія висилає посла рф та планує закрити частково Фінську затоку!

Естонія висилає посла рф та планує закрити Фінську затоку

Естонія висилає посла росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії кремля в понеділок, 23 січня. Про це повідомляє МЗС Естонії у твітері.

«Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із росії», – говориться в повідомленні.

Також уряд Естонії збирається ввести прибережну «прилеглу зону» у Фінській затоці, яка дозволить перекрити російське судноплавство по ній.  Це дає можливість перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії, заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

«Прилегла зона – це морська зона, прилегла до територіального моря, яка може бути встановлена внутрішньодержавним правом, і де прибережна держава має право здійснювати контроль, а також карати за різні порушення своїх правових актів», – пояснив лектор юридичного факультету Тартуського університету Олександр Лотт.

Нагадаємо, 23 січня в МЗС росії було викликано Посла Естонії Лайдре. Йому заявлено рішучий протест у зв’язку з діями естонської влади. Послу Естонської Республіки слід залишити російську федерацію до 7 лютого 2023 року.

23 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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