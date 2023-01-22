Актер Джереми Реннер получил более 30 переломов из-за аварии со снегоочистителем Німеччина може передати Україні 19 танків Leopard 2A5 » Засідання у форматі “Рамштайн” у лютому буде авіаційним – ОП Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що наступне засідання контактної групи у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться у лютому 2023 року, буде присвячене забезпеченню України західною бойовою авіацією. Про це він розповів в ефірі Національного телемарафону. За словами Сибіги, попередня зустріч у форматі допомоги Україні створює нову реальність. За сумою постачання цю зустріч можна назвати “бронетанковою”. “На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі переконаємося, цей “Рамштайн” створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати “бронетанковим Рамштайном”. І ми теж дуже сподіваємося. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний “Рамштайн” буде авіаційний” – запевнив Сибіга.