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Засідання у форматі “Рамштайн” у лютому буде авіаційним – ОП

Засідання у форматі &#8220;Рамштайн&#8221; у лютому буде авіаційним &#8211; ОП

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що наступне засідання контактної групи у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться у лютому 2023 року, буде присвячене забезпеченню України західною бойовою авіацією.

Про це він розповів в ефірі Національного телемарафону.

За словами Сибіги, попередня зустріч у форматі допомоги Україні створює нову реальність. За сумою постачання цю зустріч можна назвати “бронетанковою”.

“На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі переконаємося, цей “Рамштайн” створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати “бронетанковим Рамштайном”. І ми теж дуже сподіваємося. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний “Рамштайн” буде авіаційний” – запевнив Сибіга.

22 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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