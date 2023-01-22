За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, 5 танків та БПЛА

Про це мовиться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3145 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,

артилерійських систем – 2144 (+9) од,

РСЗВ – 445 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.