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За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, 5 танків та БПЛА

ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили в Україні 120 760 військових, 3145 танків та 1892 БПЛА

Про це мовиться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3145 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2144 (+9) од,
  • РСЗВ – 445 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків  – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1892 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.

  • Нагадаємо, за добу 21 січня українські захисники відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів Донецької та Луганської областей, РФ же завдала 1 ракетний та 27 авіаційних ударів.
22 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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