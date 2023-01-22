Німеччина може передати Україні 19 танків Leopard 2A5

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має перевірити танки Leopard, які потенційно можуть бути передані Україні.

За інформацією видання Spiegel список такої техніки вже існує деякий час і вважається, що 19 танків Leopard 2A5 є придатними.

Цей список техніки, за словами видання, існує з початку літа 2022 року. В ньому зібрано детальний перелік різних моделей цих танків, які є у військових.

Зазначають, що всього у списку 312 різних моделей Leopard 2. З них 99 біли на технічному обслуговуванні та ремонті в травні минулого року, 1 вже був на утилізації.

Leopard 2A5 Фото: KMW

Тож у переліку, який є у журналістів Spiegel у вкладці “Інвентар військ” є 212 Leopard 2. Це техніка різних моделей – 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V. Останні є найсучаснішою версією, станом на 22 травня у Бундесвері було 53 одиниці Leopard 2A7V.

Джерела виданні у німецькій армії кажуть, що список також показує, які моделі підходять для доставки в Україну. Тож припускають, що Бундесвер може передати Україні 19 моделей Leopard 2A5.

Наразі ці танки використовуються для зображення ворожих сил у центрів бойової підготовки армії – вони імітують ворожі танки під час маневрів.

Leopard 2A5 Фото: KMW

Разом з тим, військові вважають, що моделі танків 2А5 краще не використовувати, оскільки вони їх застосовують тільки для навчань.

При цьому підкреслюють, що якщо Німеччина погодиться на поставку цих Leopard 2A5, їх можна буде поєднати з моделями інших країн ЄС, наприклад Польщі.

Військові Польщі використовують танки Leopard 2A4, які схожі на модель 2A5 і можуть бути покращені до їхнього рівня.

Зауважують, що було б краще передати Україні цілий танковий батальйон Leopard, але зібрати такий пакет допомоги буде не просто. Більшість танків в Європі оснащені гідравлічним керуванням вежі, а моделі Бундесверу – електричним.

Танк Leopard 2 польських військових. Фото з відкритих джерел

Для українських військових краще отримати однорідний парк техніки, оскільки інший підхід ускладнить ремонт та технічне обслуговування.

Разом з тим рішення наразі не ухвалене, а міністр оборони Борис Пісторіус перевірить стан танків, щоб мати готове рішення на випадок рішення Уряду.