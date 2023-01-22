За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, 5 танків та БПЛА Молдова почала «серйозні дискусії» щодо вступу в НАТО » Легендарный астронавт Базз Олдрин женился в свой 93-й день рождения Бывший американский астронавт Базз Олдрин отметил свой 93-й день рождения свадьбой со своей давней подругой Анкой Фаур. Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе. О свадьбе сообщается в «Твиттере» Олдрина. «В мой 93-й день рождения […] я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки», — говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» Базза Олдрина. Для бывшего астронавта это четвертый брак, невеста младше его на 30 лет. 63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC. На данный момент она занимает должность вице-президента компании. У Олдрина трое детей от первого брака. За 11 часов с момента публикации твит Олдрина собрал более 42 тысяч лайков и 5 млн просмотров. Пользователи «Твиттера» поздравляют легендарного астронавта с днем рождения и бракосочетанием. Некоторые комментаторы в поздравлениях шутят: «Вы должно быть на седьмом небе от счастья!» (you must be over the moon!). Также Базз Олдрин сообщил в соцсети, что в его день рождения ему вручат престижную премию «Живые легенды авиации». Базз Олдрин — единственный оставшийся в живых участник первой в мире успешной миссии по высадке на Луну Аполлон-11 (Apollo-11). Три американских астронавта — Нил Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот основного блока) и Олдрин, бывший в этой миссии пилотом лунного отсека, — высадились на Луну 20 июля 1969 года. Когда мир отмечал 50-летие миссии, в живых были двое участников — Олдрин и Майкл Коллинз. Олдрин — последователь пресвитерианской церкви. После прилунения Олдрин, будучи старейшиной в церкви, провел краткое богослужение. Как астронавт объяснил тогда, он хотел вознести благодарность Богу «наиболее подходящим способом». 63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC. В 2002 году Олдрину удалось избежать судебного преследования по обвинению в нападении после того, как бывший астронавт ударил в челюсть человека, требовавшего, чтобы Олдрин под запись на камеру поклялся на Библии в том, что высадка на Луну не была постановкой. Человеком, который получил кулаком по лицу от Олдрина, был сценарист Барт Сибрел, сторонник теории заговора: он был убежден, что высадки на Луну на самом деле не было, а кадры, транслировавшиеся на весь мир, были сняты в киностудии. Базз Олдрин завершил карьеру в НАСА в 1971 году, после чего возглавил Школу летчиков-испытателей ВВС США на базе Эдвардс (штат Калифорния). В 1972 году он ушел в отставку.