Раніше у соцмережах з’явилися відео, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі.
Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі із Джонсоном та подякував йому за підтримку.
|
|
Джонсон відвідав Бучу й Київ
Раніше у соцмережах з’явилися відео, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі.
Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі із Джонсоном та подякував йому за підтримку.
|
Pokermatch - Онлайн казино в Україні
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply