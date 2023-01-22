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Джонсон відвідав Бучу й Київ

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну та побував у Бучі та Бородянці на Київщині — соцмережі, президент Володимир Зеленський у Facebook

Раніше у соцмережах з’явилися відео, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі.

Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі із Джонсоном та подякував йому за підтримку.

22 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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