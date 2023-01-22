Актер Джереми Реннер получил более 30 переломов из-за аварии со снегоочистителем » Джонсон відвідав Бучу й Київ Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну та побував у Бучі та Бородянці на Київщині — соцмережі, президент Володимир Зеленський у Facebook Раніше у соцмережах з’явилися відео, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі. Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі із Джонсоном та подякував йому за підтримку.