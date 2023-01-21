Україна зовсім скоро зможе перейти у наступ – генсек НАТО та глава Пентагону про підсумки зустрічі у Рамштайні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі у Рамштайні заявили, що Україна отримає достатньо зброї, аби отримати перевагу на фронті та незабаром перейти у наступ.

Про це повідомляє видання Spiegel.

“Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні матиме величезне значення для країни, для того, щоб отримати перевагу на полі бою. Ця підтримка дозволить українцям не тільки захиститися від нових наступів Росії, а й дозволить розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію”, – сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що питання про постачання танків Leopard 2 не закрите, і найближчим часом може бути вирішене.

За словами Столтенберга, цифри та номенклатура озброєнь, які отримає Україна, будуть названі пізніше.

Такої ж думки дотримується і міністр оборони США Ллойд Остін, слова якого передає видання “УНН”.

“Ми приділили особливу увагу тому, щоб переконатися в тому, що Україна має всі необхідні можливості та обороноздатність для того, щоб досягати успіху прямо зараз. У нас є певне вікно можливостей — з цього моменту і до весни, може початися контрнаступ, і до цього залишилося не так багато часу. Нам потрібно зміцнити обороноздатність”, — заявив Остін.

Коментуючи питання про постачання Україні німецьких танків Leopard, Остін зазначив, що Німеччина поки що не ухвалила рішення з цього питання. Однак водночас військова допомога Україні не припиняється і її обсяг буде збільшуватися.

“Не йдеться про якусь одну платформу. Наша мета — надати можливість Україні, щоб вона могла успішно діяти в довгостроковій перспективі. Ми будемо збільшувати обсяг допомоги. Зараз українські війська навчаються. Це буде досить серйозний пакет, який ми склали. І я думаю, що це дозволить українцям діяти найближчим часом. Це не залежить від якоїсь єдиної платформи. Це комбіновані зусилля, і я думаю, що вони відіграють важливу роль у цій боротьбі”, — додав міністр.