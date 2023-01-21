Росія готує великий наступ з трьох напрямків у лютому 2023 року – нардеп

Учасник групи з переговорів із РФ та народний депутат Рустем Умеров повідомив, що Україна готується до можливого великого наступу російської армії одночасно із трьох напрямків у лютому 2023 року.

Про це він розповів віданню The Daily Beast.

За його словами, російські сили можуть спробувати атакувати Україну з території Білорусі, а також зі своїх позицій на сході та півдні нашої країни.

“Російські війська оточать нас із 240 градусів, атакують з боку Чорного моря, з боку Білорусії, Луганської та Донецької областей”, — повідомив Умеров журналістам.

У виданні нагадали про те, що Росія заявила про свій перший за кілька місяців успіх, оголосивши про взяття міста Соледар у Донецькій області. Автори статті зазначають, що в інформаційному просторі точаться суперечки на цю тему, проте ціною великих втрат РФ все ж таки вдалося просунутися на даній ділянці фронту.

У The Daily Beast зазначають, що ключову роль у штурмі Соледара зіграли бійці “групи Вагнера”, багато з яких є колишніми в’язнями російських в’язниць.

“Вони йдуть з усіх боків, трьома напрямками: злочинці, приватні підрядники та регулярні війська. Їхні цілі — позбутися своїх злочинців, перевірити та навчити своїх підрядників”, — зазначив Рустем Умеров.