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Молдова почала «серйозні дискусії» щодо вступу в НАТО

санду

Вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого конституцією нейтралітету та замкнути себе в «ширшому альянсі».

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico.

Президент Молдови Майя Санду відповідаючи на запитання про можливий вступ до НАТО, сказала, що країна все ще зважує свій наступний крок і обдумує чи знадобиться для цього зміна конституції.

«Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною більшого альянсу… І якщо ми в якийсь момент як нація дійдемо висновку, що нам потрібно змінити не

21 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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