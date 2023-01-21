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Британська розвідка пояснила, чому війна РФ проти України зайшла в глухий кут

Російські та українські війська не досягають суттєвих успіхів на жодній ділянці фронту, через що війна РФ з Україною зайшла в глухий кут

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка зазначає, що останніми днями найзапекліші бої точилися на трьох ділянках. На Луганщині, біля Кремінної, українські військові, ймовірно, досягли невеликих успіхів та успішно відбили російську контратаку.

Крім цього, у розвідці Британії підтвердили дані, що росіяни на початку тижня нібито захопили Соледар та припустили, що після цього вони взяли паузу та відновлюють сили у місті.

В Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки та сутички, але уникали будь-яких широкомасштабних наступальних зусиль.

«Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реалістична можливість локального просування росіян навколо Бахмута», — дійшли висновку в британські розвідці.

21 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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