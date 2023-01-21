Білий дім радить Україні відкласти запланований контрнаступ до отримання повного комплекту зброї

Високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного наступу на російські сили, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в п’ятницю заявив високопосадовець адміністрації президента США, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Він додав, що переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбуваються в контексті гарантування того, щоб українці спочатку приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною.

У розмові з невеликою групою журналістів на умовах анонімності посадовець також заявив, що Сполучені Штати дотримуються свого рішення не надавати танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.