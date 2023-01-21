2023 рік буде складним для повної деокупації України, але партнери допоможуть із контрнаступом, — генерал Міллі

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн групи «Раймштайн», яку транслював Еспресо.

«Президент Зеленський, президент Байден та майже всі лідери Європи хочуть, щоб ця війна завершилася за столом переговорів. Ми бачимо наскільки є складною є боротьба. Ми бачили успіхи ЗСУ на Херсонському та Харківському напрямку. Ми розуміємо, що зараз витримують українські бійці на Бахмутському напрямку та в Соледарі. Коли ми спостерігаємо за цим, ми думаємо, що ми можемо зробити», — зазначив Міллі.

Генерал уточнив, що має на увазі всіх партнерів.

«Ще дуже багато території залишається під контролем військ РФ. Цей рік буде дуже-дуже важким, щоб вигнати росіян з кожного міліметра української землі. Я думаю, що Україна може продовжувати свою оборону. Ми можемо їй допомогти стабілізувати лінію фронту. А також надавати необхідне навчання та техніку. Завдяки таким діям Україна зможе проводити оборонні контрнаступальні операції у стратегічному та тактичному плані», — сказав він.

На думку Міллі, більшість воєн завершуються за столом переговорів.

«Дуже важлива роль лідерства обох країн. Путін може сьогодні завершити цю війну — це він обрав розпочати її, тому він її може і завершити. Це Путін може і повинен зробити це зараз», — підсумував генерал.