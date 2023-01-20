Зеленський звернувся до учасників «Рамштайну», закликав надати F-16

Президент Володимир Зеленський у віртуальному зверненні до учасників Контактної групи з питань оборони України, яка розпочалася на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, закликав партнерів прискоритись із наданням Україні озброєнь.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні подяк — це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів» — сказав Зеленський.

Але, за його словами, час залишається російською зброєю.

«Ми маємо поспішати. Час має стати нашою спільною зброєю» – наголосив він.

Зеленський завершив свою промову на конференції закликом до наступного зібрання в Рамштайні надати ракети більшої дальності і винищувачі F-16.

«У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор. У ваших силах забезпечити перемогу» – заявив Зеленський.