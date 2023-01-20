В Офісі президента прокоментували матеріал WSJ про загадкову смерть банкіра Кірєєва

Українського банкіра Дениса Кірєєва було вбито через розбіжності між силовими структурами України на початку війни.

Таку думку в інтерв’ю Delfi висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, вбивство Кірєєва було пов’язане з тим, що з одного боку до нього були претензії, а з іншого боку, ці претензії “не встигли врегулювати в діалоговому форматі”.

Подоляк зазначив, що Кірєєв не входив до складу української делегації на мирних переговорах з Росією і був пов’язаний з Головним управлінням розвідки Міністерств оборони України.

Радник Офісу президента України зазначив, що колишній розвідник тоді “консультував” у напрямку, що стосується військових зіткнень. При цьому Подоляк упевнений, що Кірєєв не був російським агентом, хоча Росія намагалася уявити його шпигуном, який потрапив до української делегації.

Як відомом, 18 січня у The Wall Street Journal вийшло інтерв’ю з начальником ГУР Міноборони України Кирилом Будановим. У ньому він заявив, що Кірєєв почав співпрацювати з розвідниками навесні 2021 року, завдяки отриманим від нього відомостям Україна встигла перекинути війська для оборони аеропорту Антонов (Гостомель) та утримати Київ у дні російського наступу. Після того, як Кірєєв був присутній на першому раунді переговорів Росії та України в Білорусі, у березні його було вбито.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що його застрелила СБУ під час затримання.