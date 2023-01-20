Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16 В Офісі президента прокоментували матеріал WSJ про загадкову смерть банкіра Кірєєва » Українського банкіра Дениса Кірєєва було вбито через розбіжності між силовими структурами України на початку війни. Таку думку в інтерв’ю Delfi висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, вбивство Кірєєва було пов’язане з тим, що з одного боку до нього були претензії, а з іншого боку, ці претензії “не встигли врегулювати в діалоговому форматі”. Подоляк зазначив, що Кірєєв не входив до складу української делегації на мирних переговорах з Росією і був пов’язаний з Головним управлінням розвідки Міністерств оборони України. Радник Офісу президента України зазначив, що колишній розвідник тоді “консультував” у напрямку, що стосується військових зіткнень. При цьому Подоляк упевнений, що Кірєєв не був російським агентом, хоча Росія намагалася уявити його шпигуном, який потрапив до української делегації. “Фінансист часів Януковича з російським громадянством”: хто влаштував медіаатаку на Торнера Як відомом, 18 січня у The Wall Street Journal вийшло інтерв’ю з начальником ГУР Міноборони України Кирилом Будановим. У ньому він заявив, що Кірєєв почав співпрацювати з розвідниками навесні 2021 року, завдяки отриманим від нього відомостям Україна встигла перекинути війська для оборони аеропорту Антонов (Гостомель) та утримати Київ у дні російського наступу. Після того, як Кірєєв був присутній на першому раунді переговорів Росії та України в Білорусі, у березні його було вбито. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що його застрелила СБУ під час затримання. У Німеччині, на американській авіабазі «Рамштайн», розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що «це вирішальний момент для України та всього світу» Про це повідомляють у BBC. 20 січня розпочалася восьма зустріч міністрів оборони у контактній групі з питань оборони України в німецькому місті Рамштайн. Відкрив засідання міністр оборони США Ллойд Остін, він пообіцяв Україні підтримку стільки, скільки це буде потрібно: «Ми збираємось у неспокійний час, але ви бачите рішучість і єдність цієї контактної групи… Коли кілька місяців тому Путін почав своє безрозсудне вторгнення, він думав, що світ відвернеться. Він не розраховував на мужність українського народу…Російські війська посилили свої жахливі атаки, вбиваючи багатьох невинних українців», — зазначив він. Голова Пентагону додав, що «це вирішальний момент для України та всього світу», підтверджуючи, що різні країни Європейського Союзу продовжують допомагати озброювати Україну. Він зазначив, що Німеччина надасть систему протиповітряної оборони Patriot, і додав, що інші країни, включаючи Францію, Канаду та Польщу, також допомагають.