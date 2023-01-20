Україна отримає важку наступальну зброю, — військовий експерт

Військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан зазначив, що Україна отримає наступальне озброєння, яке готуватиме ЗСУ до виконання наступальних стратегічних завдань

Таку думку він висловив в етері програми «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

«Рішення про передачу Україні важкого озброєння було прийнято ще того року. А передавати його в недостатніх кількостях немає сенсу. Нам передадуть не одну сотню танків, не одну сотню бронемашин та певну кількість артилерії й боєприпасів. Також є підтвердження передачі деяких позицій далекобійних ракет до HIMARS на базі ракети М26 та баражуючи бомби дальністю до 150 км. Таким чином, збільшиться дальність ураження цілей», — пояснив Світан.

За словами експерта, Україна отримає вже наступальне озброєння.

«Яке готуватиме нас до виконання одного зі стратегічних штурмів. Це вихід у будь-яку точку Азовського узбережжя. Постає завдання перерізати сухопутний коридор з Росії до Криму та Херсонщини. Перевести Херсонсько-Кримське російське угруповання в режим оперативного оточення, а далі його знищити. Для такого завдання нам передаватиметься озброєння. Інформація щодо передачі озброєння буде під контролем спецслужб», — додав Світан.