У Шольца заперечили, що постачання танків Leopard залежать від постачань Abrams

У німецькому уряді заявили, що ніколи не було прив’язки постачання Україні танків Leopard до постачання танків Abrams Сполученими Штатами.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ZDF.

«Ніколи не було прив’язки або вимоги, що одне повинно бути зроблено для того, щоб було зроблено інше», — сказав Гебештрайт.

Він зазначив, що метою є продовження тісної координації допомоги Україні з союзниками. Лише два тижні тому Сполучені Штати та Німеччина оголосили, що спільно поставлять танки Marder та ракети Patriot, нагадав речник.

«Мені важко уявити, щоб німецький канцлер диктував якісь умови американському президенту», — сказав Гебештрайт, зазначивши, що обидві країни діяли «дуже однорідно».

Також він прокоментував заяви Польщі, яка натякнула, що поставить танки Leopard в Україну навіть без німецької експортної ліцензії. За словами Гебештрайта, офіційного запиту від польського уряду поки що не надходило.

Раніше ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.